धुळे-दादर रेल्वेचा शनिवारपासून शुभारंभ

धुळे dhule। प्रतिनिधी

धुळे ते मुंबई स्वतंत्र रेल्वेची (Dhule to Mumbai Railway) अनेक वर्षापासून असलेली धुळेकरांची प्रतिक्षा उद्या दि. 29 एप्रिल रोजी पुर्ण होत आहे. या रेल्वेचा शुभारंभ केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve, Minister of State for Central Railway) यांच्या हस्ते व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे होणार आहे. तर खा.डॉ. सुभाष भामरे हे रेल्वेला धुळे येथे हिरवी झेंडी दाखवणार आहेत. खा.डॉ. सुभाष भामरे (Dr. Subhash Bhamre) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सकाळी 10 वाजता धुळे रेल्वे स्टेशन येथे उद्घाटनाचा कार्यक्रम (Inauguration Program) आयोजित करण्यात आला आहे. धुळेकरांनी उपस्थित राहून नवीन रेल्वेचे स्वागत करावे, असे आवाहन खा.डॉ. सुभाष भामरे यांनी केले आहे.