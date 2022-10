उपायुक्त म्हणतात.. कामचुकारांना नोटीसा देतो.. पण ते ‘वरून’ सेटलमेट करून आणतात...

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

स्थायीच्या सभेत (standing meeting) प्रशासनातील मतभेद (Differences in administration)उघड झाले असून उपायुक्त नांदुरकर (Deputy Commissioner Nandurkar) यांनी कामचुकारांना नोटीसा (Notice to defaulters)बजावल्या असल्याचे सांगितले. मात्र ते वरुन सेटलमेंंट (settlement) करुन आणतात असे नाव न घेता थेट आयुक्तांच्या कार्यशैलीवरच (working style of the Commissioner) त्यांनी बोट ठेवला. नांदुरकरांच्या या भुमिकेमुळे स्थायी समिती सभापती (Standing Committee Chairman) शीतल नवले यांनी प्रशासनातील तुमच्या इन्टरनल बाबी आम्हाला सांगू नका, आम्हाला रिझल्ट हवा असे सुनावले.