गणेश विसर्जनासाठी नाशकात असेल असा पोलिसांचा बंदोबस्त...

अनंत चतुर्दशीला विघ्नहर्त्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी शहरात नदीकाठी कुंड तयार करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त (Deployment of the police for ganesh idol immersion) देखील शहरात लावण्यात आला आहे. यात शहर पोलीस आयुक्तालयातर्फे हजारो पोलिसांचा ताफा नेमण्यात आला.... (Nashik City Police)