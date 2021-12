नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

अवकाळी पाऊस Untimely Rain व गारपिटीमुळे Due to hail नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना रोख स्वरुपात मदत द्यावी Help farmers in cash ,अशी मागणी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.