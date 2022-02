पहिल्या फिरत्या जैवसुरक्षा प्रयोगशाळेचे लोकार्पण

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

सूक्ष्म किंवा अतिसूक्ष्म विषाणूपासून होणारे कोविडसारखे Covid इतरही संभाव्य प्राणघातक आजार टाळण्यासाठी (To prevent fatal diseases ) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनअंतर्गत ( PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission ) तयार केलेल्या जैवसुरक्षा श्रेणी-3 (BSL-3 Containment Laboratory )या पहिल्या फिरत्या प्रयोगशाळेचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar )यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.