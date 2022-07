मुख्यमंत्र्यांच्या पीएकडून जीवे मारण्याची धमकी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांचा पीए बोलतोय, (The Chief Minister's PA is speaking) तुम्ही शिंदेसाहेब आणि जळगाव जिल्ह्यातील शिंदे साहेबांच्या (Mr. Shinde) समर्थक आमदारांच्या (pro-legislators) विरोधात खूप बोलताय (Speaks a lot against). तुम्हाला सोडणार नाही, अशा शब्दात एकाने व्यक्तीने (one person) आपल्याला फोनवरून जीवे मारण्याची धमकी (Threats to kill over the phone) दिल्याची माहिती सहसंपर्क प्रमुख गुलाबराव वाघ (Co-liaison chief Gulabrao Wagh) यांनी त्यांच्या भाषणात दिली.