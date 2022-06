वादळी पावसात भिंत कोसळल्याने वृद्धाचा मृत्यू

सिन्नर । प्रतिनिधी Sinnar

वादळी पावसाने ( Rain )सिन्नर शिर्डी महामार्गालगत ( Sinnar- Shirdi Highway ) गवळी मळा ( Gavli Farm )परिसरात जनावरांच्या गोठ्यासाठी केलेल्या शेडची भिंत अंगावर कोसळून एक वृध्दाचा मृत्यू झाला (Death of Old Man due to wall collapsed). नारायण हरिभाऊ गवळी (62) असे मृताचे नाव आहे.