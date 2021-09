Video : बंगालच्या उपसागरात घोंघावतंय वादळ; महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवस 'मुसळधार

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

राज्यात पुढच्या 4, 5 दिवसात म्हणजेच आजपासून (दि 18) ते 22 सप्टेंबर दरम्यान काही ठिकाणी विजांच्या गडगडाटासह मुसळधार (Weather forecast) पावसाची शक्यता आहे. (Heavy rain in maharashtra) तसेच काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाने वर्तवला आहे. याबाबतची माहिती संचालिका शुभांगी भुते यांनी एका व्हिडीओद्वारे दिली.... (Cyclonic condition at bay of Bengal)