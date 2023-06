Biparjoy Cyclone : 'बिपरजॉय' चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली, दिसणार अती रौद्ररुप... महाराष्ट्रात काय होणार परिणाम?

11 Jun,VSSC 🌀Biparjoy intensified in Extremely Severe Cyclonic Storm ovr EC Arabian Sea:Cyclone Alert for #Saurashtra & #KutchCoasts (Yellow Message).

At 0530hrs,abt 580km w-sw #Mumbai 480km s-sw of #Porbandar, 530km s-sw of #Dwarka,610km s-sw of Naliya & 780km S of Karachi.

