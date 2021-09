नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शहरात दुचाकीवर हेल्मेट वापरण्यासाठी ( To use a helmet on a bike ) ठिकठिकाणी भरारी पथके (squads )नेमण्यात येणार असून त्याद्वारे हेल्मेटशिवाय दुचाकी चालविणाऱ्या नागरिकांचे दोन तासांचे समुपदेशन ( Counseling )करण्यात येणार असल्याची माहिती शहर वाहतूक पोलीस सहआयुक्त सीताराम गायकवाड (City Traffic Police Joint Commissioner Sitaram Gaikwad ) यांनी दिली आहे.