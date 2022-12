न्यायालयाचा अवमान : तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांंसह उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षकांना नोटीस

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघातील (District Milk Union) लोणी व दूध पावडरच्या (Loni and milk powder) चोरी व अपहार (Theft and abduction) प्रकरणी कार्यकारी संचालक (executive director) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार जिल्हा सत्र न्यायालयाचा (Contempt of District Sessions Court)अवमान झाला म्हणून तत्कालीन पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रवीण मुंढे, (Superintendent of Police Dr. Praveen Mundhe,) पोलीस उपअधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) राजकुमार चिंथा आणि शहर पोलीस ठाण्याचे (city police station) सपोनि संदीपसिंग परदेशी, पोलीस निरीक्षक (Police Inspector) विजयकुमार ठाकुरवाड यांना न्यायालयाने नोटीस (court notice) बजावली आहे.