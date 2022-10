कंटेनरची दुचाकीला जोरदार धडक : मामा,भाचीचा जागीच मृत्यू

चोपडा chopada ( प्रतिनिधी )

भाऊबीज ( brother-in-law) आटोपल्यावर बहिणीला (Sister) माहेरी घेऊन जाणाऱ्या भावाच्या दुचाकीला (Brother's bike) धरणगाव कडून भरधाव वेगात येणाऱ्या कंटेनरने (container) जोरदार धडक (hit hard) दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात (terrible accident) दुचाकीवरील चाळीस वर्षीय मामाचा व पाच वर्षीय भाचीचा (Uncle and niece) जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला तर विवाहित बहीण (Married sister) गंभीर जखमी (seriously injured) झाल्याची हृदयद्रावक घटना आज शुक्रवारी दुपारी ३:३० वाजेच्या सुमारास चोपड्याजवळ (Chopda) रेल मारोतीच्या (Rail Maroti)वळणावर घडली. अपघातात दीड वर्षीय भाच्याचे नशीब बलवत्तर होते म्हणून सुखरूप बचावला. गंभीर जखमी विवाहितेला शहरातील खासगी हॉस्पिटल मध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ असल्याचे समजते.