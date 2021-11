विनापरवानगी हळदी समारंभ; नवरदेवासह वडिलांवर गुन्हा

दरम्यान, कार्यक्रमासाठी कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचे दिसून आले. त्यावरून सरकारवाडा पोलिसांनी नवरदेव प्रसाद व त्यांचे वडील संतोष बुकाणे यांच्यासह वाद्य वाजवणाऱ्या सहा व्यक्तींवर सरकारवाडा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

(complaint registered against eight person including groom and his father due to weeding)