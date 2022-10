photos # मु.जे. महाविद्यालयाच्या "कंदिल"ने पटकाविला पुरूषोत्तम एकांकिका करंडक

जळगाव jalgaon

खान्देश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी (Khandesh College Education Society) संचालित कान्ह ललित कला केंद्र (Canh Fine Arts Centre) व महाराष्ट्रीय कलोपासक पुणे (Maharashtrian Kalopasak Pune ) आयोजित पुरुषोत्तम करंडक आंतर महाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेत (Purushottam Karandak Intercollegiate Singles Tournament) मु.जे. महाविद्यालयाच्या (M.J. college) कंदिल (Kandil") या एकांकिने प्रथम क्रमांक पटकाविला. तर औरंगाबादच्या (Aurangabad) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (Government Engineering College) भानगड (Bhangad) या एकांकिने दुसरा क्रमांक तर चोपड्याच्या एम.जी.एस.एम. कला शास्त्र वाणिज्य महाविद्यालयाच्या (M.G.S.M. of Chopda. College of Arts, Sciences and Commerce) पडदा (Padda) या एकांकीकेने तीसरा क्रमांक पटकाविला आहे.