खुशखबर! सात हजार जागांसाठी 'या' तारखेपासून होणार पोलीस भरती

दरम्यान, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत (Transfer of Police Officers) बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, पोलिसांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांच्या बदल्या करण्यात येणार नाहीत. परंतु, प्रशासकीयदृष्ट्या आवश्‍यक तेव्हा हा निर्णय घ्यावा लागेल. पोलिस निरीक्षक (Inspector of Police) पदापर्यंतच्या बदल्यांचा अधिकार पोलिस महासंचालकांना (Director General of Police) आहे.

तसेच पोलिस उपअधिक्षक (Deputy Superintendent of Police) पदाच्या बदल्यांचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत. भारतीय पोलिस सेवेतील (IPS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. त्यानुसार, बदल्यांसंदर्भात योग्य ती पारदर्शकता पाळण्यात येईल, असेही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे.