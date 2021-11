हौशी राज्य नाट्य, बालनाट्य स्पर्धा घोषित

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

करोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर 22 ऑक्टोबरला राज्यातील नाट्यगृह Theater सुरू करण्यात आली. याआधी मधला काही दिवसांचा अपवाद सोडल्यास दीड वर्ष रंगभूमी प्रयोगांविना सुन्नी होती. परंतु नाट्यगृहांवरील बंदी उठल्यानंतर मरगळ झटकून कलाकार, नाट्यसंस्था उत्साहाने कामाला लागल्या आहेत. याच उत्साहात आता आणखी भर पडली आहे. राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने Directorate of Cultural Affairs of the State Government येत्या 1 जानेवारी, 2022 पासून 60 वी मराठी हौशी राज्य नाटय स्पर्धा तर 1 फेब्रुवारी 2022 पासून राज्य बालनाट्य स्पर्धा Children's Drama Competition घेण्याचे निश्चित केले आहे. तशी घोषणा करण्यात आली आहे.