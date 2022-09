मुख्यमंत्री पाळधीत गरजले : पुढल्या काळात समोरचे औषधालाही उरणार नाही

जळगाव jalgaon

राज्यात गेल्या अडीच वर्षात (two and a half years) जी कामे झाली नाहीत (Work is not done) ती अडीच महिन्यात (two and a half months) झालेली आहे. आमदार खासदार (MLA MP) देखील खुश (happy) आहेत. राज्यात नुकतेच ग्रामपंचायत निवडणुकांचे (Gram Panchayat Elections) निकाल (result) लागले. या निवडणुकीत खऱ्या शिवसेना भाजपा युतीला (Real Shiv Sena to BJP alliance) मिळालेले यश हा सत्तांतराला मिळालेला (success achieved) कौल आहे. दरम्यान अडीच महिन्यात एवढी कामे झाली आहेत तर अडीच वर्षात आणखी किती होतील ? पुढल्या काळात समोरचे (In the future, the front)औषधालाही उरणार (Medicine will not help) नाही असा इशाराही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दिला.