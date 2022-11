राज्यात आदिवासींंसाठी आयोग स्थापन करणार- मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

कृषी, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य याप्रमाणेच आदिवासी विकासही (Tribal development )राज्याच्या प्राधान्यक्रम यादीत असून लवकरच अनुसुचीत जनजाती आयोेगही राज्यात स्थापन करण्यात येईल(A Scheduled Tribe Commission will also be established in the state), अशी घोषणा मुख्यमंंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांंनी आज येथे केली.