photos # मुख्यमंत्री म्हणतात...आम्हाला बदनाम करा, आम्ही कामातून उत्तर देवू

नंदुरबार | Nandurbar प्रतिनिधी

अडीच वर्षात (two and a half years) झाली नाही त्यापेक्षा कैकपटीने अधिक कामे (more works) अडीच तीन महिन्यात झाली. त्यामुळे पुढील दोन वर्षात काय होईल (What happen in two years?) याची धडकी (shock)भरल्याने आम्हाला बदनाम (defame us) करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतू आम्ही आमच्या कामातून (our work) त्यांना उत्तर देवू, (answer them,)असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी केले.