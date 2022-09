मुख्यमंत्री आज जळगाव जिल्ह्यात

जळगाव jalgaon ।

राज्यातील सत्तांतरात (transition of power in the state) जळगाव जिल्ह्यातील आमदारांची (MLAs) मोठी ताकद मिळाली होती. तेव्हापासून शिंदे गटाचे (Shinde group) आमदार टीकेचे धनी होत आहेत. दरम्यान या आमदारांना ताकद (give strength) देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) उद्या दि. 20 रोजी जिल्हा दौर्‍यावर (district tour) येत आहेत. शिंदेच्या या दौर्‍याकडे ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेससह भाजपाचे लक्ष लागून आहे.