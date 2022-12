महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (Government of Maharashtra Department of Agriculture and Technology Management System) यांच्या वतीने जिल्हा कृषी महोत्सव 2022 (District Agricultural Festival 2022) चे उद्घाटन डोंगरे वसतीगृह येथे पालकमंत्री भुसे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून आ. सीमा हिरे उपस्थित होत्या. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दूरदृश्यद्वारे संबोधित केले. स्वागत विभागीय कृषी संचालक मोहन वाघ यांनी केले.