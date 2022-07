नामांतरावर आज शिक्कामोर्तब होणार

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

आघाडी सरकारने ( Mahavikas Aaghadi Government ) शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा घेतलेला निर्णय ( Change in Name of Aurangabad & Osmanabad ) हा बेकायदेशीर असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी हे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा घेण्यात येतील, असे शुक्रवारी सांगितले. आज, शनिवारी सकाळी होणार्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.