Rain Update : राज्यातील 'या' भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता; IMD कडून 'यलो अलर्ट'

4Jul:IMD GFS indicate;likly of hevy-very hevy RF ovr westcoast on 5,6Jul,with RF intensity moving to N Konkan on 6th. Int of Mah me RF

IMD GFS नुसार 5,6 जुलै,पश्चिम किनारपट्टीवर मुसळधार-अतिमुसळधार पावसाची शक्यता.6 ला तीव्रता उत्तर कोकणात सरकणार.राज्याच्या अातल्या भागात मध्यम पाऊस pic.twitter.com/6hEncy81LF