नाशिक विभागातील 'इतक्या' जातीवाचक वस्त्यांची नावे हद्दपार

विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय आयुक्त गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती, तृतीयपंथीयांच्या हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ, महाराष्ट्र राज्यातील गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतच्या समिती यांचा आढावा घेण्यात आला. (Review meeting on cast wise names to some nagars)

त्यावेळी विभागीय आयुक्त गमे बोलत होते. यावेळी विशेष पोलिस महानिरिक्षक,डॉ.बी. जी. शेखर पाटील(nashik division ig dr b g shekhar patil), जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड,(zp vel leena bansod) पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील(sp sachin patil), जिल्हा सरकारी अभियोक्ता राजाराम बेंडकोळी ,समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त डॉ भगावान वीर,पोलीस उपायुक्त पौर्णिमा चौगुले, उपायुक्त रमेश काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे उपस्थित होते. दुरदृष्यप्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्हांचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्यासह सर्व यंत्रणाचे प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी झाले होते.