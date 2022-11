माजी आ. गुरुमुख जगवानींसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

संस्थेचे सचिव (Secretary of the Institute) असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र (Fake certificate) जोडून धर्मदाय आयुक्तांकडून (Charity Commissioners) भूखंड विक्रीची परवानगी (Permission to sell plots) मिळवून पिंप्राळा शिवारातील शेत गट क्र. 338/1 क्षेत्र 66 आर, गट क्र. 339/अ क्षेत्र 95 आर असे एकूण क्षेत्र 1 हेक्टर 69 आर भुखंडाची बनावट कागदपत्रांद्वारे (forged documents) खरेदी विक्री (buy sell) केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी माजी आमदार गुरूमुख जगवाणी (Former MLA Gurmukh Jagwani)यांच्यासह अजगर अजिज पटेल (रा.भादली), हरिष मंधवाणी, नीलेश विष्णू भंगाळे, विठ्ठल गलाजी सोळंकी, मीना विठ्ठल सोळंकी, एच.ए.लोकचंदाणी (सर्व रा.जळगाव) यांच्याविरूध्द तालुका पोलीस ठाण्यात (Taluka Police Station) गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आला आहे.