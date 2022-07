अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्य मंत्रिमंडळाचा बहुप्रतिक्षित विस्तार (Expansion of the State Cabinet)विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी (session of the Legislature) होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी नवी दिल्लीत दिली. मात्र, हा विस्तार नेमका कोणत्या दिवशी अथवा किती टप्प्यात होईल, यावर भाष्य करण्याचे टाळत शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराची उत्सुकता आणखी ताणली. त्याचवेळी माजी मंत्री संजय राठोड यांना क्लिनचिट मिळाल्याने मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश होईल, असे संकेत शिंदे यांनी दिले.