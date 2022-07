सीए परीक्षेचा निकाल जाहीर

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंटस् ऑफ इंडियाने (The Institute of Chartered Accountants of India) सनदी लेखापाल( Chartered Accountant) अभ्यासक्रमाच्या अंतिम परीक्षेत मुंबईच्या मीत शहाने( Meet Shah) 80.25 टक्के गुण मिळवत देशात पहिला क्रमांक मिळवला असून दोन्ही ग्रुपच्या परीक्षेचा निकाल 12.59 टक्के लागला. तसेच नाशिकमधील साहिल समनानी ( Sahil Samnani )याने 72.88 टक्के गुण मिळवून देशात 15 वा क्रमांक प्राप्त केला.