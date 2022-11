मंत्री गिरीश महाजनांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (Nationalist leader MLA Eknathrao Khadse) यांच्या मुलाच्या मृत्यूबाबत (death of the child) भाजप नेते व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (BJP leader and Rural Development Minister Girish Mahajan ) यांनी बेताल वक्तव्य (incoherent statement) केल्याचा आरोप करीत मंगळवारी दुपारी राष्ट्रवादीच्या (Nationalist officials) संतप्त पदाधिकार्‍यांनी आकाशवाणी चौकात महाजन यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे (symbolic effigy burning) दहन करीत निषेधाच्या घोषणा दिल्यात.