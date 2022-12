जून्या वादातून तरुणाचा निर्घृण खून

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जून्या वादातून (old debate) तीन ते चार जणांच्या टोळक्याने तिघांवर धारदार शस्त्राने वार (strike with a weapon) केल्याची घटना जूने बस स्थानक परिसरात मंगळवारी सायंकाळी 7 वाजेच्या सुमारास घडली. यामध्ये आकाश उर्फ धडकन सुरेश सपकाळे (वय-30, रा. कोळीपेठ) याचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला तर त्याचा भाऊ सागर सुरेश सपकाळे उर्फ बीडी याची प्रकृती चिंताजनक आहे. संशयित मारेकर्‍याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून हा खून पत्त्यांच्या कल्बमध्ये झालेल्या वादातून झाल्याची चर्चा पोलिसांमध्ये सुरु होती.