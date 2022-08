होळनांथेतील लाचखोर तलाठी एसीबीच्या जाळ्यात

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

शेतीच्या सातबारा उतार्‍यावर(Seven twelve of agriculture) नाव बदलून मिळावे, यासाठी आठशे रूपयांची लाच (bribe of eight hundred rupees) घेणार्‍या पिंपळे (होळनांथे) ()Holanthe ता. शिरपूर येथील तलाठ्याला (Talathi) एसीबीच्या पथकाने (ACB team) रंगेहात (caught them red-handed) पकडले. आज दुपारी ही कारवाई करण्यात आली आहे.