Breaking # शिंदे गटाकडून जळगावच्या महापौरांना धमकी : राजकारण तापले

जळगाव । jalgaon

शिवसेना कोणाची (Whose Shiv Sena?) यावरून राज्यात दोन्ही गटात युध्द रंगलेले (Both groups are war-torn) असतानाच जिल्ह्यात देखील दोन्ही गट आमने-सामने येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.माजी मंत्री आ.गुलाबराव पाटील (MLA Gulabrao Patil) यांनी जळगावच्या महापौर जयश्री महाजन (Mayor Jayashree Mahajan) यांना शिंदे गटात सामील व्हा (Join the Shinde group) अन्यथा निधी मिळणार (not getting funds otherwise) नाही अशी धमकी (Threat) गुरूवारी दिल्याचे सांगत ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी यावर पलटवार करीत असल्या धमक्यांना भीक घालत नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी शनिवारी या विषयावरून जिल्हयात राजकारण चांगलेच तापले होते.