Breaking # पीएफआय संघटनेतील तरुणाला एटीएसकडून मध्यरात्री अटक

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गेल्या काही दिवसांपासून पीएफआय संस्थेशी (PFI organization) संबंधित असलेल्यांवर एटीएसकडून (ATS) देशभरात कारवाई (Action across the country) केली जात आहे. यापुर्वी जळगावातून जालना (Jalna) येथील तरुणाला (young man) मेहरुण परिसरातील दत्त नगरातून परिसरातून एटीएसने ताब्यात (taken into custody) घेतले होते. एटीएसने (ATS) उनैस उमर खय्याम पटेल (Unais Umar Khayyam Patel) (वय-31, रा. आक्सानगर) याला मंगळवारी पहाटे साडेतीन वाजेच्या सुमारास त्याच्या घरुन अटक (arrested) केली आहे. आतापर्यंत जळगावातून दोन जणांना अटक (Two people were arrested) केल्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे.