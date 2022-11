Breaking News : संतनगरीत राहुल गांधी म्हणाले : भाजपा देशात हिंसा पसरवित आहे !

दिपक सुरोसे

शेगांव Shegaon

खा. राहुल गांधी (MP Rahul Gandhi) यांनी आज, शेगावात भारत जोडो यात्रेच्या (India Jodo Yatra) निमित्ताने आयोजित जाहीर सभेला (Public meeting) संबोधित केले. संत गजानन महाराज की जय म्हणून त्यांनी भाषणाला सुरूवात केली. यावेळी राहुल गांधींनी केंद्रातील भाजपा सरकारला (BJP centre government) विविध मुद्यांवरून जाब विचारला. भाजपा (BJP) देशात हिंसा, द्वेष आणि भीती (Spreading violence, hatred and fear in the country) पसरवत असल्याचा आरोप (Accusation Rahul Gandhi) यावेळी राहुल गांधींनी केला.