Breaking News : जिल्हा दुध संघाचे एमडी  मनोज लिमयेसह चौघांना अटक

जळगाव : jalgaon

जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघाच्या (District Cooperative Milk Producers Union) विक्री विभागाने (sales department) ए ग्रेड दर्जाचे (a grade quality ghee) ५२५ रुपये किलोचे तुप चक्क ८५ रुपये किलो प्रमाणे विक्री केले. ७ लाख ९२ हजार -loss of Rs= रुपयांचे नुकसान केले. या गुन्ह्यात पुरवणी जबाबावरुन (supplemental answer) कार्यकारी संचालक मनोज लिमये, (Executive Director Manoj Limaye) अनिल अग्रवाल, हरी पाटील व अशोक पाटील (Anil Agarwal, Hari Patil and Ashok Patil) या चौघांना शहर पोलीसांनी (City police) रात्री उशिरा (Arrested late) अटक केली आहे. या गुन्ह्याच्या तपासात चौघांना अटक झाली असून संचालक मंडळही (Board of Directors ) अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.