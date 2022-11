Breaking news : सातपुडा ऑटोमोबाईलचे संचालक किरण बच्छाव यांच्या घरावर सशस्त्र दरोड्याचा प्रयत्न

जळगाव- jalgaon

शहरातील रिंगरोड परिसरातील (Ring road area) अजय कॉलनीतील (Ajay Colony) वाहन क्षेत्रातील उद्योजक (Entrepreneurs in the automotive sector) किरण बच्छाव यांच्या घरावर (home) सोमवारी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास सशस्त्रासह (armed) ६ ते ७ दरोडेखोरांनी हल्ला (robbers attacked) चढवला. किरण बच्छावसह पत्नी व मुलाला पिस्तूल आणि चाकू धाक (Pistols and knives in fear) दाखवून लूटण्याच्या (attempted robbery) प्रयत्न केला . परंतू आरडाओरड (screaming) झाल्याने नागरिकांची गर्दी (crowd of citizens) होऊ लागल्याने दरोडेखोरांनी (robbers) पोबारा केला.