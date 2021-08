Narayan Rane : अटकेनंतर नारायण राणेंना उच्च न्यायालयाचा धक्का

दरम्यान नारायण राणे यांना अटकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयानंही (Bombay High Court) धक्का दिला आहे. राणेंच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. याचिकेची स्कॅन्ड कॉपी दाखल करून घेण्यास हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रीनं नकार दिला आहे. तसंच, याचिकेची नोंद होऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय तातडीनं सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठानं नकार दिला आहे. (Bombay High Court Refuses To Hear Narayan Rane's Plea On Immediate Basis)