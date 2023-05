भाजपा हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Nationalist Congress Party) प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील (State President MLA. Jayant Patil) यांना ईडी विभागाने (ED Department) चौकशीसाठी नोटीस बजावल्याने (Notice for Inquiry) राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी (NCP workers) आज राज्यभरात आंदोलन (Movement across the state)केले. जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे शहरातील आकाशवाणी चौकात जोरदार घोषणाबाजी करून ईडी आणि भाजपाविरोधात आंदोलन केलेे. दरम्यान राष्ट्रवादीतर्फे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनही देण्यात आले.