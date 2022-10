भरधाव वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार

जळगाव jalgaon

भुसावळकडून जळगावकडे (Bhusawal to Jalgaon) दुचाकीस्वराला (two-wheeler) भरधाव वेगाने जाणाऱ्या मालवाहू वाहनाने (speeding cargo vehicle) जोरदार धडक (hit hard) दिल्याची घटना रविवारी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (Godavari Engineering College) जवळ घडली. या अपघातात (accident) दुचाकीस्वार (bike rider) अभिषेक अशोक पथरोड (वय-२२, रा. जळगाव) हा तरुण जागीच (Killed on the spot) ठार झाला. मोबाईलवरून त्याची ओळख पाटविण्यात आली.