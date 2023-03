ग्रामीण भागात समृद्धी आणण्यासाठी उद्योगांचे मोठे योगदान: राज्यपाल बैस

या उद्योगांचे योगदान मोठे असल्याचे मत राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी व्यक्त केले. लघु आणि मध्यम उद्योजकांची प्रमुख संघटना असलेल्या 'एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया' (SME Chamber of India) या संस्थेचा ३० वा वर्धापन दिवस तसेच इंडिया एसएमई एक्सलन्स पुरस्कारांचे (India SME Excellence Awards) वितरण प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यपाल बैस बोलत होते. यावेळी यावेळी केंद्रीय लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणें (Union Minister for Small and Medium Industries Narayan Rane),