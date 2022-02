क्रेनने ओढून काढावी लागली कार; चौघांचा जागीच मृत्यू

जखमींना एमजीएम रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. या अपघातात दोन वाहनांच्यामध्येच कारचा चुराडा झाला. हा अपघात आज सकाळी साडेसहाच्या सुमारास मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवर मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनवर घडला. (Big accident on Mumbai-Pune Express, 4 killed on the spot)

अधिक माहिती अशी की, एका ट्रेलरचा ब्रेक फेल झाल्याने 6 ते 7 वाहने एकमेकांना धडकली. यात ट्रक आणि टेम्पोच्यामध्ये स्विफ्ट कारचा अक्षरशः चुराडा झाला.