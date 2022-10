अघोरी शक्ती असल्याचे सांगत भोंदूबाबाने 11 लाखांत गंडविले

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

तुमच्या घरात भूतबाधा (demon possession) झाली असून आत्मा (soul) देखील आहे त्यामुळे घरात वाद (Argument at home) होत असल्याची बतावणी (pretending) करुन व भूतबाधा दूर करण्याचे सांगत दाम्पत्याला (couple) भोंदूबाबासह (Bhondubaba) त्याच्या पत्नीने (wife) तब्बल साडेअकरा लाखांत (eleven and a half lakhs) गंडविल्याचा (messed up) प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी रामानंद नगर पोलीस ठाण्यात (Ramanand Nagar Police Station) भोंदुबाबासह त्याची पत्नी विरोधात महाराष्ट्र नरबळी, जादुटोणा व इतर अमानुष, अघोरी प्रथा विरोधी कलमान्वये गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आला आहे.