बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाचा शिंदे गटाला ‘ठाकरी टोला’

धुळे । Dhule । प्रतिनिधी

‘एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) साहेबांमार्फत बोलतोय, युवा सेनेची (Yuva Sena) राज्यभर नवीन कार्यकारणी (New executive) करणे सुरु आहे. आपल्या सारख्या सक्रीय कार्यकर्त्याची आम्हाला गरज आहे. आमच्या गटात या (Join our group) मोठी जबाबदारी घेवून काम करण्याची चांगली संधी मिळेल...’ असे सांगणार्‍या मध्यस्थाला युवा सेनेचे जिल्हा अधिकारी (District Officer of Yuva Sena) अ‍ॅड. पंकज गोरे यांनी ठाकरी शैलीत (Thackeray style) रोखठोक सुनवले. (Resoundingly heard) इतके नव्हेतर त्यानेच शिंदे गटाच्या नादी लागू नये, असा सल्लाही दिला.