जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यात पोलिसांच्या (police) आश्रयामुळेच अवैध धंदे (Illegal business) सुरु असल्याच्या अनेक घटना (event) उघडकीस आल्या आहेत. दरम्यान, जळगाव तालुक्यातील खेडी बु. येथे तमाशाच्या फडात (midst of a spectacle) थेट स्टेजवर नाचणार्‍या (Dancing on stage) पोलिस कर्मचार्‍याचा (police officer) व्हिडीओ व्हायरल (video viral) झाला होता. यात नाचणारा सहाय्यक फौजदार भटू विरभान नेरकर याच्यावर पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे (Superintendent Police Dr. Praveen Mundhe) यांनी निलंबनाची कारवाई (Action of suspension) केली असून याबाबतचे आदेश त्यांनी काढले आहे. या कारवाईमुळे पोलीस दलात एकच खळबळ माजली आहे.