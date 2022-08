औरंगाबाद खंडपीठाचा शिंदे सरकारला दणका : दूध संघाचा रात्री पदभार घेणारे प्रशासक मंडळ पायउतार!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad bench) मंगळवारी निर्णय देत जिल्हा दूध संघावर (milk union) मंदाताई खडसे (Mandatai Khadse) यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाचे (Board of Directors) अस्तित्व कायम (continued to exist) ठेवले आहे. दरम्यान, अवघ्या महिन्याभरातच शिंदे सरकारने (Shinde government) नेमलेल्या प्रशासक मंडळाला (board of directors) दूध संघातून पायउतार (stepped down) होण्याची नामुष्की ओढावली आहे.