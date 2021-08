केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून टोमॅटो उत्पादकांची दखल

लासलगाव। वार्ताहर Lasalgaon

सध्या बाजारपेठेत टोमॅटोची( मोठ्या प्रमाणात आवक वाढल्याने बाजारभाव पडले आहे. त्यामुळे याची तत्काळ दखल घेत केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ( Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar ) यांनी कृषीमंत्री तोमर व पियूष गोयल ( Agriculture Minister Tomar and Piyush Goyal )यांचेशी संपर्क साधत टोमॅटो उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. आपण सदैव शेतकर्‍यांच्या पाठिशी असल्याचे प्रतिपादन ना.डॉ. भारती पवार यांनी म्हटले आहे.