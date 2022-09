धुळ्यात फायनान्स कंपनीच्या व्यवस्थापकावर प्राणघातक हल्ला

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील वडजाई रोड परिसरात कर्जाचा थकीत हप्ता (Arrears of loan installments) घेण्यासाठी गेलेल्या फायनान्स कंपनीच्या (finance company) व्यवस्थापकावर (manager) जिवघेणा हल्ला (fatal attack) करण्यात आला. त्यात ते गंभीर जखमी (seriously injured) झाले असून याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा (crime against both) नोंद झाला आहे.