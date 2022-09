मानेवर चाकू लावित तरुणीवर अत्याचार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

तरुणी (young woman) घरात एकटीच (Alone in the house) असल्याची संधी साधत विनोद सुकलाल भोळे रा. सदोबा नगर या नराधमाने (Murderous) तरुणीच्या मानेवर चाकू (knife to the neck) लावून तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार (Torture by force) केल्याची धक्कादायक घटना दि. 1 सप्टेंबर रोजी घडली. याप्रकरणी नराधामाविरुद्ध शनिपेठ पोलिसात अत्याचाराचा गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.