जिल्ह्यात ऑक्सिजनची तिप्पट व्यवस्था करा

नाशिक रोड । प्रतिनिधी Nashikroad

करोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या possible third wave of corona पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांसह जिल्ह्यात ऑक्सिजनची oxygen तीन पट व्यवस्था करण्यात यावी, असे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर Rajesh Kshirsagar, Executive Chairman, State Planning Board यांनी केले.