शासकीय रुग्णालयांत आजपासून आरोग्य मेळावा

जिल्ह्यातील जिल्हा रूग्णालय, उपजिल्हा व ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनानिमित्त (Prime Minister Narendra Modi's birthday)आजपासून 2 ऑक्टोबरपर्यंत आरोग्य मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आरोग्य मेळाव्यात जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग घेवून आरोग्य सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार(Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी केले आहे.