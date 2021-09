विरोध डावलून रस्तासफाई यंत्र खरेदी प्रस्ताव मंजूर

केंद्र शासनाची योजना (Central Government's plan) 15 व्या वित्त आयोगातील निधीतून नाशिक (Nashik) शहरातील सार्वजनीक ठिकाणचे रस्ते साफसफाई व स्वच्छता (Cleaning and sanitation of roads in public places) करण्यासाठी मॅकेनिकल रोड स्विपर (Mechanical road sweeper) खरेदी करणे व पाच वर्ष कालावधीकरीता ऑपरेशन आणि कॉम्प्रेहेन्सीवह मेंटेनन्स करणे या कामाचे प्राकलन 33 कोटी 44 लाख 52 हजार रुपये हा विषय प्रशासकिय मंजुरीसाठी महासभेत ठेवण्यात आला होता.